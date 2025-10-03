Travis Japanが、12月3日にリリースする3rdアルバム（タイトル未定）より、新曲「Disco Baby」を10月27日(月)に先行配信することを発表した。「Disco Baby」は、1970年代のディスコカルチャーを現代的に取り入れたダンスナンバー。本日公開されたショートティザーでは、ディスコ化したパーティ会場を歩くTravis Japanの姿を見ることができる。あわせて公開された新アーティスト写真とともに楽しんでほしい。 この「Disco Baby」が