かわいい…「おやおやぁ、あんなところに！」世話好き猫を連れて向かった先は／うちの猫がまた変なことしてる。5（1）「猫あるある」が満載！個性豊かな猫ちゃんたちと暮らす日々のエピソード。「猫の身体でいちばん好きな部位はおしり」と語るのは、タイプも性格も体型も違う3匹の猫ちゃんたちと共に暮らしている卵山玉子さん。ボス猫のツンデレ担当・トンちゃん（8歳）、マイペースでスピード系和顔担当・シノさん（7歳）、やん