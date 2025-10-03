10月3日、B3のしながわシティバスケットボールクラブは、ジェイシー・ヒルズマンと2025－26シーズンにおける選手契約に合意したことを発表した。 同選手は8月にB2の信州ブレイブウォリアーズと契約したものの、開幕前の9月24日に突如として双方合意のうえ契約を解除し、1試合もプレーすることなく自由交渉選手リストに公示されていた。 現在29歳のヒルズマンは200センチ98キロの