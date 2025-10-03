毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。10月5日（日）の放送は、濱田龍臣・鈴木福と行く埼玉県和光市の旅！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！濱田と鈴木が待っていたのは和光市の指定文化財・旧冨岡家住宅のある「新倉ふるさと民家園」。ともに2006年に子役としてデビューした2人も現在は濱田25歳