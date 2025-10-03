マイクロマガジン社が手掛ける女性向け文芸レーベル・ことのは文庫の「ことのは文庫 秋の夜長の読書フェア」が10月10日（金）より一部書店で開催される。 【画像】「ことのは文庫 秋の夜長の読書フェア」の対象作品 「ことのは文庫 秋の夜長の読書フェア」は期間中、対象書店で対象書籍を購入した読者には、秋をモチーフにした2種類の和紙風栞からランダムで1枚がプレゼントされるキャンペーンとなってい