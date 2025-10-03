i-dleが、10月3日にリリースするJAPAN 1st EP『i-dle』のビジュアルとCDジャケットデザインを公開した。i-dleが本日10月3日にJAPAN 1st EP『i-dle』をリリースし、リードトラック「どうしよっかな」のミュージックビデオを公開した。本作MVは地方の街にそれぞれ暮らす5人が、一度は上京したものの、夢を諦め地元に戻りそれぞれの日常を過ごしていたが、久しぶりに5人で再会したことでもう一度夢を追いかける、というストーリーのも