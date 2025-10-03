女優の土屋太鳳（たお）が、10月2日までに更新されたInstagramで、トレーニング中の動画を公開し話題を集めている。土屋は9月25日からNetflixで配信が開始されたドラマ『今際の国のアリス』のシーズン3に出演中だ。動画では、そこで見せた《ウサギのアクション練習の様子》を公開している。「土屋さんは2023年1月、GENERATIONS from EXILE TRIBEの片寄涼太さんと結婚し、その年の8月に第1子を出産しています。動画の撮影時期は