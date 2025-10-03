粗品が10月2日(木) Zepp Haneda (TOKYO)にて、全国ツアー＜粗品 全国五大都市ツアー「新世界より」＞をスタートさせた。◆ライブ写真本ツアーは9月にリリースされたニューアルバム『佐々木直人』を携えたツアーで、アルバムのレコーディングと同じく、ヴォーカル＆ギターの粗品、ベースの藤本ひかり、ドラムの岸波藍のスリーピース・バンド編成だ。粗品は、ライヴではおなじみとなったパジャマ姿＋寝起きのようなボサボサの髪型で