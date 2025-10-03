ヤマダデンキは、Appleが企業向けに展開する端末導入サポートサービス「ADE（Automated Device Enrollment）」取り扱い認定を取得して、10月1日に企業向けの提供を開始した。「ADE」の取り扱い認定取得によって、端末販売から運用サービスまでワンストップの提供が可能になる。●初期設定・キッティング作業を簡略化、端末管理者の負担軽減「ADE」は、企業でApple製品を一斉に導入する際に必要となる、初期設定、キッティング