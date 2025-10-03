山形市できょう午前、住宅敷地内でクマの目撃情報がありました。 【写真を見る】山形市の住宅街でクマ目撃県は河川敷でヤブを刈り取りクマの移動を防ぐ（山形） 相次ぐクマの出没を防ごうと、河川敷のやぶの伐採作業が行われています。 きょう午前９時半ごろ、山形市七浦の住宅の敷地内にクマのようなものがいるとこの家に住む人から警察に通報がありました。 現場は住宅街で、近くには小学校もあり、警察が下校時間に合わせ