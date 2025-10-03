WENDYがUKデビュー第2弾シングル「Pledge of Love」をリリース。さらにロサンゼルスでのライブ開催を発表した。WENDYは全員10代で東京「世田谷から世界へ！」を掲げ結成されたロックバンドで、先月イギリス・ロンドンのJPU Recordsと契約。グラミー賞最優秀アルバム賞を2度受賞したマーク・ウィットモア（Jon Batiste「We Are」、The Black Keys「Let’s Rock」）をプロデューサー＆エンジニアに迎えて制作した1st Album『Don’t w