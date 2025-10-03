ヒグチアイが、10月29日に発売するニューアルバム『私宝主義』の収録内容の全貌を公開した。CDの収録楽曲は、「雨が満ちれば」（TBSドラマストリーム『地獄の果てまで連れていく』主題歌）、「誰」（映画『あのコはだぁれ？』主題歌）、「恋に恋せよ」（Huluオリジナル『おとなになっても』主題歌）、「もしももう一度恋をするのなら」（ABEMA『さよならプロポーズ via ギリシャ』『さよならプロポーズ via スペイン』テーマソング