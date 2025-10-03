日本取引所が公表したオプション手口情報によると、3日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万6750円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 323( 198) BNPパリバ証券 52(52) SBI証券 71(41) 東海東京証券40(