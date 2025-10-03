広島は3日、大瀬良大地投手（34）が群馬県内の病院で右肘の手術（術式＝右肘関節授動術、関節形成術、滑膜切除術）を行ったと発表した。今季は23試合に登板して7勝9敗、防御率3・48。9月21日に登録を外れていた。今後は3軍に合流し、リハビリを開始する。