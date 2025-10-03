第2日、通算11アンダーの首位の堀琴音＝チェリーヒルズGC日本女子オープン選手権第2日（3日・兵庫県チェリーヒルズGC＝6616ヤード、パー72）2位で出た堀琴音が5バーディー、ボギーなしの67で回り、通算11アンダーの133で首位に立った。1打差の2位に高木優奈と小林光希、さらに1打差の4位に中村心、アマチュアで15歳の広吉優梨菜が並んだ。森田遥が通算8アンダーの6位、古江彩佳ら5人が7アンダーの7位につけた。初日トップの安