自民党総裁選挙管理委員会の逢沢一郎委員長は３日、神奈川県連が総裁選告示後に党員数を訂正した問題に関し、党として原因を究明するよう森山幹事長と小渕優子組織運動本部長に要請したことを明らかにした。総裁選管の会合後、記者団に明らかにした。逢沢氏は問題について「あってはならないことだ。選挙の厳正さ、公正さを損ねる可能性がある」と述べた。