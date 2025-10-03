B’zが11月12日、前作から3年ぶり通算23作目となるオリジナルアルバム『FYOP』をリリースすることが発表となった。これに伴ってティザー映像も公開されている。アルバム『FYOP』には、これまで発表されたタイアップソング6曲に、新曲4曲を加えた全10曲を収録。11月15日よりスタートするドームツアー＜B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-＞直前にリリースされるかたちとなる。また、初回限定盤の特典映像には2曲のミュージックビデオほか、