µþ²¦³Õ¶¥ÎØ£Ç?¡Ö³«Àß£·£¶¼þÇ¯µ­Ç°¥´¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï£³Æü¡¢£²ÆüÌÜ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Æó¼¡Í½Áª£¸£Ò¤ÏÉüµ¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾¾±ºÍª»Î¡Ê£³£´¡á¹­Åç¡Ë¤¬?¥Þ¥Ä¥¦¥é?¤é¤·¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤ëÂÐ±þÎÏ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¾®Àî»°»ÎÏº¤¬ÉÔÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡Ö°ì¸Í¡Ê¹¯¹¨¡Ë¤µ¤ó¤Î¤¢¤ª¤ê¤âÂç¤­¤¯¤Æ¡×¤È¡¢µçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤¬¡¢¡ÖÈ½ÃÇ¤È¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Æâ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ª¤é¤ì¤¿¸å¤Î²ÃÂ®¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥±¥¬¤ò¤¹¤ëÁ°¤è¤ê¤¤¤¤ÉôÊ¬¤â¸«¤¨¤¿¡×¤È