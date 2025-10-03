日向坂46・河田陽菜の2nd写真集のタイトルが『テイクオフ』に決定。表紙カット4種が解禁された。【写真】＠Loppi・HMV限定カバーはニットのほっかむりをつけてはにかむキュートなカットに！各限定版＆通常版カバー河田は2017年、けやき坂46の二期生として加入。15thシングル「お願いバッハ！」の活動をもってグループを卒業することを発表している。今回の写真集は幸福度の高さでも知られるデンマーク・コペンハーゲンでオー