2026年1月4日の日本武道館公演を最後に解散することを発表しているWaiveが、最後の音源となる6曲入りEP『The SUN』を11月26日にリリースすることが発表となった。発売日の11月26日は、Waiveのリーダーであり創設者の杉本善徳(G)が生まれた日でもある。EP『The SUN』には、2016年の再演で初披露された「Days.」「END ROLL」の2曲を再録して新たにMIXした完全版をはじめ、2019年の再演で登場したWaive最後のバラード「BRiNG ME TO Li