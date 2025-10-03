プロ野球・広島は3日、大瀬良大地投手が右肘の手術を行ったことを発表しました。大瀬良投手は「右変形性肘関節症」と診断され、同日3日に群馬県内の病院で「右肘関節授動術、関節形成術、滑膜切除術」を受けました。今後は大野練習場にてリハビリを開始すると明かされています。2013年ドラフト1位で広島に入団し、今季プロ12年目を迎えた大瀬良投手。ルーキーイヤーから26試合に先発し3度の完投をマークするなど躍動を見せました。