バーチャルYouTuber事務所「ホロライブプロダクション」が、3日にエックスを更新。所属タレント・火威青さんの卒業を発表すると、ファンから悲しみの声が上がった。【写真】「ホロライブプロダクション」による火威青さん卒業のお知らせ音楽アーティストVTuberグループ「ReGLOSS」のメンバーとして2023年にデビューし、今年3月から適応障害で活動を休止していた青さん。所属事務所の「ホロライブプロダクション」は今回の投稿