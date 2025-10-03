「寝そべって聴くオーケストラ」として知られる「CHILL CLASSIC CONCERT」シリーズより、2026年に開催される神戸・横浜・静岡・広島公演のLINE先行受付が10月4日より開始。新たに広島公演の詳細も発表された。【写真】「CHILL CLASSIC CONCERT」2026年開催スケジュール本シリーズは、リクライニングチェアやハンモック、ビーズクッションといったくつろげる座席で、トッププロオーケストラによるJPOPヒット曲の生演奏を味わう