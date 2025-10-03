記者会見する小泉農相＝３日、農林水産省小泉進次郎農相（衆院神奈川１１区）は３日、立候補した自民党総裁選の投開票日（４日）前では最後となる閣議後会見に臨んだ。裏金議員の人事などの質問が出たが９分ほどで終了。開始が約２０分遅れた上、次の予定が控えているとして質問できた記者は２人に限られた。２度目の総裁選に現役閣僚として挑む小泉氏は公務との両立に尽力。２日に大阪市で開かれた総裁選の演説会を欠席し、東