10機目の787-10ANA（全日空）のボーイング787-10の新造機「JA990A」が2025年10月3日11時30分頃、羽田空港へと到着しました。この機体は国内線仕様機となり、ANAにとっては10機目の787-10です。【写真】なげぇ…これが「ANAの新造機」驚愕の全貌です787-10は、ボーイングの複通路機「787」シリーズで最長胴（全長68.3m）の長さを持つモデルです。ANAではこのモデルを2019年より国際線へと導入し、それについで2024年、国内線へ