４日の西武戦（楽天モバイル）でプロ初先発する楽天・坂井陽翔投手が、初勝利への意欲をみなぎらせた。昨年１０月６日のオリックス戦（楽天モバイル）でプロ初登板し、１回無失点。先発、中継ぎどちらもできるタイプだが、２軍でもここ最近は先発が多かった。「個人的にも先発でやっていきたい気持ちがある。このチャンスをつかんで、何かを得られたらなと思う」と力強く語った。先発は１軍練習に合流した２日のキャッチボール