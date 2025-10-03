名古屋市熱田区の店舗で4月、女性従業員にわいせつな行為をしたなどとして逮捕された男性3人について、名古屋地検は不起訴処分としました。 3日付けで不起訴処分となったのは、いずれも会社役員で千種区の39歳の男性、東区の46歳の男性と、南区の飲食店経営の42歳の男性の3人です。 警察によりますと、3人は今年4月、熱田区内の店舗で、女性従業員に対し、わいせつな行為や性的暴行を加えたなどの疑いで逮捕されていま