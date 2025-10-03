ホテルメトロポリタン エドモントが、迎春を彩る特製「おせち料理2026」の予約受付を10月1日から開始した。黒毛和牛やキャヴィア、オマール海老など豪華食材を詰め込んだ和洋二段重で、毎年完売必至の人気商品。今年は早割キャンペーンも用意され、新年を贅沢に迎えたい人に向けた特別な祝膳となっている。【写真】2〜3人前とは思えない豪華さ！“満足度MAX”で迎える新春用意されるのは4〜5人用の『和洋二段重』（税込5万3000