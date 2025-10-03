SNSで知り合った人物からうその投資話を持ち掛けられ、愛知県刈谷市の男性が約1億6000万円をだまし取られました。 警察によりますと今年6月、刈谷市の60代の男性がスマートフォンでSNSの投資に関する2つの動画にアクセスしたところ、それぞれ別のＬＩＮＥグループに誘導されました。 いずれのグループでも投資の先生やアシスタントを名乗る人物などからうその投資話を持ち掛けられ、男性は指定され