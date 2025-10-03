秋風が心地よい季節になり、食欲の秋という言葉が様々なところから聞こえてくるこの頃、満足感のあるボリューミーなグルメが食べたい……！そんな欲張りな筆者は、がっつり系と甘いもの両方の欲求を満たすべく、秋限定の新メニューが出たとの噂のShake Shackに行ってきました！都心にありながら、自然を感じられる都会のオアシス「Shake Shack 外苑いちょう並木店」店内と合わせて100席以上ある広々としたテラス席は、まるで公園で