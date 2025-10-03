チャリティーイベントで集まった寄付金が秋田県サッカー協会から24時間テレビチャリティー委員会に贈られました。寄付金は福祉車両の贈呈など様々な支援活動に充てられます。3日は、秋田県サッカー協会の安井誠悦会長などが秋田放送を訪れ、チャリティーイベントで集まった寄付金を24時間テレビチャリティー委員会に贈りました。秋田県サッカー協会は、8月の24時間テレビの放送に合わせ