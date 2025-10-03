ビールなどの受注や生産を一部停止しているアサヒグループホールディングスは、システム障害の原因がランサムウェアによる攻撃だったと明らかにしました。顧客情報や取引先に関する情報漏えいの可能性もあるとしています。アサヒの発表によりますと、9月29日に起きたシステム障害について社内調査を行った結果、ランサムウェアによる攻撃を受けたことを確認したということです。“ランサムウェア”とは一般的には、サーバーなどに