札幌・厚別署は3日までに、ゴムでパチンコ玉などを飛ばす道具「スリングショット」を使い、自宅マンションから約80メートル先の店舗の窓を鉄球で割ったとして、建造物損壊の疑いで、札幌市、無職真田昇幸容疑者（33）を逮捕した。署によると「カラスを撃つために使った」と容疑を否認している。けが人はいなかった。店舗では窓ガラスが割れる被害が10件ほど確認されており、関連を調べる。逮捕は2日。逮捕容疑は9月30日午前9