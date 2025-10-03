警視庁麻布署などが開いた防犯イベントで、一日署長に任命された桂宮治さん＝3日午後、東京都港区特殊詐欺の被害防止など防犯意識向上を図るため、警視庁麻布署などは3日、東京都港区でイベントを開き、人気演芸番組「笑点」で活躍する落語家桂宮治さんを一日署長に任命した。警察官をかたり捜査名目で財産をだまし取る「ニセ警察詐欺」について、宮治さんは「基本は不審な電話に出ない。何かあれば、すぐに警察に行ってほしい」