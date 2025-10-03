現職と新人2人が出馬し、16年ぶりに三つどもえの構図となった鶴岡市長選挙は、5日が投開票日です。選挙戦は大詰めを迎え、舌戦は激しさを増しています。任期満了に伴う鶴岡市長選に立候補したのは新人で会社役員の喜多恒介さん（36）、現職で3期目を目指す皆川治さん（51）、新人で元県議会議員の佐藤聡さん（57）の3人です。いずれも、特定の政党からの推薦は受けずに無所属で出馬しています。新人で会社経営者の喜多恒介さん。日