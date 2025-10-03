きょうは、北日本と沖縄では晴れた所が多く、記録的な暑さになった所もありました。一方、東日本では曇り、西日本では雨と、地域ごとに天気傾向の異なる一日でした。10月最初の週末は、広い範囲で雨具の出番となりそうです。長崎県では今夜からあす4日（土）朝にかけて、線状降水帯が発生するおそれがあります。暗い時間に大雨となるため、今夜は安全な所でお休みください。【写真を見る】【あす4日の天気】長崎県4日朝にかけ線状