長野県でキノコ採りに出かけ、行方不明になっていた男性がきょう発見され、死亡が確認されました。警察はクマに襲われたとみて調べています。死亡したのは、長野県大鹿村の農業・平瀬哲夫さん（78）です。警察によりますと、平瀬さんはきのう午前10時ごろ、近くの山林に1人でキノコ採りに出かけました。平瀬さんが夕方になっても帰宅しなかったことから、友人が警察に通報しましたが、きのうの捜索では見つかりませんでした。警察