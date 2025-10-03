3日午後、宮城県栗原市の山中でキノコ狩りに入った70代の女性がクマに襲われ、心肺停止の状態です。【映像】現場の様子警察などによりますと午後1時半頃、宮城県栗原市栗駒文字の山にキノコ狩りで入った4人グループから「クマに襲われた」と通報がありました。70代女性が心肺停止の状態で病院に搬送されました。残る3人のうち1人と連絡が取れていません。市は地元の猟友会に依頼し、クマの行方を追っています。（ANNニュース