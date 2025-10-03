金沢市で特殊詐欺やSNS型ロマンス詐欺の被害が4件相次いで確認され、警察が捜査を進めるとともに注意を呼び掛けています。警察によりますと、金沢市の60代女性は9月5日ごろ、東京の郵便局員を名乗る男からの電話で「あなた宛ての郵便物で不審な物がある」と言われたということです。その後、警視庁の警察官を名乗る男から「金沢の郵便局員による犯罪であなたの通帳が使われた。通帳やお金が犯罪に使われていないか調べるため、定期