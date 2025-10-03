2日の夜遅く、美郷町の町道で35歳の男性が散歩中にクマに襲われけがをしました。鹿角市では先月27日に78歳の男性がクマに襲われ、大けがをしていたことも新たにわかりました。まだ真新しく、生々しい傷痕。2日夜、クマに襲われた男性の右手には包帯が巻き付けられています。右手は3針、左腕は4針縫ったということです。クマに襲われた男性(35)「うめき声と一瞬見えた黒い姿これはクマだと思って本当一瞬のうちにという感じでした」