俳優の城桧吏が3日、東京・渋谷のNHKで行われたプレミアムドラマ『終活シェアハウス』(10月19日スタート、BSP4K・BS 毎週日曜22:00〜)の合同取材会に、畑芽育、竹下景子、制作統括の黒沢淳氏とともに出席。本作に参加したことでシェアハウス生活をしてみたいという願望が芽生えたことを明かした。『終活シェアハウス』合同取材会に出席した城桧吏本作は、60年来の友人である68歳のシニア女性たちが自由に暮らすシェアハウスを舞台