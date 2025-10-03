直近５試合は２勝３分け。黒星は、ない。J１で残留争いを戦う横浜FCが、着実に勝点を積み上げている。10月４日には33節で福岡と敵地で相まみえる。前節は同じく下位に沈む湘南と対戦し、特別指定の細井響がプロ初ゴールを決め、１−０で勝ち切った。横浜FCにとっては、１つの壁を乗り越える大きな白星だった。2023年と21年、シーズン終盤戦で湘南と対峙し、敗れ、その敗戦がJ２降格を決定づけてしまった過去がある。“因縁の