大学受験にはどれくらいのお金がかかるのか。大学受験塾代表の菅澤孝平さんは「文部科学省のデータによると、1校あたりの受験料は36年前（1989年）と比べて30％以上上がっている。さらに親世代が高校生の頃に受験したのは3〜4校程度だったが、今は10校以上出願して勝ちにいくのが一般的な時代だ」という――。※本稿は、菅澤孝平『親の過干渉こそ最強の大学受験対策である。』（日刊現代）の一部を再編集したものです。写真＝iStoc