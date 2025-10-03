厚生労働省は3日、今シーズンのインフルエンザが全国的に流行入りしたと発表した。昨年より1カ月程度早く、過去20年間で2番目の早さ。全国約3千の定点医療機関から9月22〜28日の1週間に報告された患者数は4030人で、定点当たり1.04人。流行入りの目安である1人を上回った。インフルエンザは例年、12月から3月にかけて流行する。昨シーズンは11月上旬に流行入りが発表され、12月下旬にピークとなり、今年4月まで流行が続いた。