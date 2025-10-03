１０月１日の白昼に東大阪市で発生した刺殺事件。逮捕された男（５１）の、“二面性のある”人物像が見えてきました。おととい１日の午後１時半ごろ、警察署に自首してきた自営業・永久寛史容疑者（５１）の申告に基づき、警察官が東大阪市箱殿町にある容疑者宅を訪ねたところ、３階の一室で仰向けに血を流して倒れている佐藤ありささん（３３）を確認。近くには血のついた包丁が２本あり、佐藤さんは現場で死亡が確認されました。