10月11日からはじまる全国地域安全運動を前に、落語家の桂宮治さんが警視庁麻布署の一日署長をつとめ、特殊詐欺にだまされないよう呼びかけました。2日午後、東京・港区では、「笑点」にも出演する落語家の桂宮治さんが警視庁麻布警察署の一日署長をつとめ、特殊詐欺にだまされないよう注意を呼びかけました。桂宮治さんは集まった地域住民らを前に落語を披露したほか、会場では、フィッシング詐欺や架空料金請求詐欺の被害にあっ