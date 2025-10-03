テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」が２日に放送され、山里亮太、元℃-ｕｔｅの鈴木愛理がＭＣを務めた。この日は女優・高岡早紀、元乃木坂４６・松村沙友理をゲストに迎えた。交際男性のオトナなお店の利用について聞かれた松村は「全然行ってきてほしい。お金が発生しているから女の子に気があるわけがないっていうのがこっちに分かるから。感想まで聞かせてほしい。どういうことしたのかとか、どういうことさせられ