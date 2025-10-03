【モデルプレス＝2025/10/03】BTS（ビーティーエス）のJIMIN（ジミン）が3日、自身のInstagramを更新。Dior SS26ショーに出席した際のスタイルを公開した。【写真】BTSジミン、ハイトーン×素肌ジャケット姿がセクシーすぎる◆BTSジミン、ハイトーン×素肌ジャケット姿披露ジミンは「DiorSS26」とコメントし、フランス・パリのDior SS26ショー会場で明るいハイトーンの髪色と素肌に黒のジャケットを羽織ったスタイリングが際立つ姿