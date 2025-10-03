【モデルプレス＝2025/10/03】日向坂46の小西夏菜実が3日、自身のInstagramを更新。21歳の誕生日を迎えたことを報告し、幼少期の写真を公開して話題を呼んでいる。【写真】日向坂46メンバー「天使みたい」と話題の幼少期ショット◆小西夏菜実、誕生日報告とともに幼少期の写真を公開同日、誕生日を迎えた小西は「21歳になりました。いつもありがとうございます」とつづり、「21も頑張ります！よろしくお願いします！」と意気込み。