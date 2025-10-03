LINE専門家のひらい先生が「LINEで不具合があった時の対処法 | 問い合わせ先を紹介」と題し、LINEのトラブル発生時の正しい対処法について詳しく説明した。特に「60代以上のシニア世代の方に、今さら聞けないLINEの使い方」をテーマにした内容で、トラブルシューティングが苦手な方にも分かりやすい構成となった。 動画冒頭でひらい先生は「LINEの不具合が起こった時って、どこに問い合わせをしたらいいかわか